Ямочный ремонт стартовал в Сургуте

В Сургуте стартовал ямочный ремонт. Работы проводятся на Грибоедовской развязке, ул. Энгельса, на пересечении ул. Республики, ул. Майская и пр. Набережный, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Общая площадь ямочного ремонта составит более 14 тысяч квадратных метров. В рамках ликвидации колейности устранят еще более 79 тысяч квадратных метров ям и выбоин», - говорится в сообщении.

Дорожные рабочие применяют технологию, которая позволяет делать ремонт в минусовую температуру. Они заполняют ямы литым асфальтом.