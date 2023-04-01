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Энергетики Сургута отчитались об обеспечении дачников бесперебойной подачей электричества

В Сургуте прошел штаб по обеспечению безопасности электроснабжения

Энергетики Сургута отчитались об обеспечении дачников бесперебойной подачей электричества
Фото: ЮРЭСК

В Сургуте прошло заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при правительстве Югры под председательством заместителя губернатора Азата Ислаева. В первую очередь обсуждались вопросы о состоянии энергосистемы региона и об итогах прохождения отопительного сезона.

Особое внимание уделили дачным кооперативам города. Сетевым организациям дано поручение перестроить план-графики так, чтобы в течение двух лет выполнить основной объем работ.

«Необходимо ускориться по этому вопросу, внести соответствующие изменения в программы, чтобы в ближайшие два года создать надежную систему, которая будет работать без сбоев», – поручил коллегам вице-губернатор.

О текущем состоянии энергосистемы региона участникам рассказал директор филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ Александр Рогов. С докладами о прохождении отопительного сезона и выполнения инвестпланов и ремонтных программ выступили руководители энергокомпаний Югры.

«Осенне-зимний период прошел без сбоев. Действительно, сейчас остро стоит вопрос обеспечения электроэнергией СОТов. На данный момент ведется работа по передаче объектов энергохозяйства на баланс поставщиков, они в рамках инвестпрограмм займутся обновлением ЛЭП», – подчеркнул Рогов.


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Сегодня в 16:38, просмотров: 26, комментариев: 0
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