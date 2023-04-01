16+
Логотип Сиапресс
USD  77,3233   EUR  84,1116  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Скандальная замдиректора водоканала Сургута вернулась на работу через суд

Экс-замдиректору водоканала Сургута вернули должность через суд

Скандальная замдиректора водоканала Сургута вернулась на работу через суд
Фото: ru.freepik.com

Замдиректора сургутского водоканала Елена Арефьева вернулась на работу после того, как ее обвинили в хищении 7 млн совместно с родственниками. Напомним, что ранее женщина устроила на работу своих шестерых родственников и выдавала им займы на общую сумму более 14 миллионов. После этого все уволились, не погасив долг до конца.

Отмечается, что госинспекция по труду признала процедуру увольнения законной.

«Судом первой инстанции было принято решение о восстановлении Арефьевой Е. Ю. с марта 2023 г. в должности заместителя директора по экономике и финансам», — сообщили СургутИнформ-ТВ в пресс-службе водоканала.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:10, просмотров: 90, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Спуск в купальниках по заснеженному склону пройдет в Сургуте 900
  2. Зеленые зоны Сургута начнут обрабатывать от клещей с 28 апреля 789
  3. В Сургуте 134 пары воспользовались услугой партнерских родов с начала 2023 года 767
  4. В Сургуте колбаса подешевела на 17% 759
  5. Театр начинается с вешалки // ФОТОРЕПОРТАЖ 735
  6. Юным сургутянам и их родителям напомнили о важности соблюдения ПДД 707
  7. Югорчане взяли золото на Чемпионате России по биатлону 688
  8. В ХМАО 986 домов попали в трехлетнюю программу капремонта 307
  9. Нижневартовску выделили 320 миллионов на расселение домов, пострадавших от взрыва газа 223
  10. В Югре возбудили уголовное дело после того, как женщина провалилась в дыру прогнившего пола 209
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 2722
  2. Возвращение в прошлое: ресторан KFC в Сургуте поменял вывеску на Rostic’s 2129
  3. Молодая вартовчанка стала призером Всероссийской олимпиады по французскому языку 1761
  4. ​Галаховы 1734
  5. В Сургуте 28 марта ограничат движение по улице Взлетной из-за тактико-специальных учений 1703
  6. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 1660
  7. Продавец павильона в Сургуте заработал уголовку продажей алкоголя несовершеннолетней 1622
  8. Обь заняла первое место в рейтинге самых грязных рек 1621
  9. ​Экс-заместитель директора и ее семья взяли у сургутского водоканала миллионный долг и не вернули половину 1591
  10. В сургутском речпорту появится «Сад памяти» 1541
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17994
  2. ​Был ли майдан? 14392
  3. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9498
  4. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 4348
  5. «Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников» 3967
  6. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3612
  7. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3577
  8. Запрети «Редан» 3399
  9. Поверенный Его Величества 3385
  10. ​В Югре похолодает до -30 градусов 3181

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика