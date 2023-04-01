Экс-замдиректору водоканала Сургута вернули должность через суд

Замдиректора сургутского водоканала Елена Арефьева вернулась на работу после того, как ее обвинили в хищении 7 млн совместно с родственниками. Напомним, что ранее женщина устроила на работу своих шестерых родственников и выдавала им займы на общую сумму более 14 миллионов. После этого все уволились, не погасив долг до конца.

Отмечается, что госинспекция по труду признала процедуру увольнения законной.

«Судом первой инстанции было принято решение о восстановлении Арефьевой Е. Ю. с марта 2023 г. в должности заместителя директора по экономике и финансам», — сообщили СургутИнформ-ТВ в пресс-службе водоканала.