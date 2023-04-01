В Когалыме пройдет фестиваль «Островский в Доме Островского»

Сургутский драмтеатр покажет свой спектакль в Когалыме в рамках фестиваля «Островский в Доме Островского», который в этом году приурочен к 200-летию со дня рождения драматурга.

Всего в афишу 13-го Международного театрального фестиваля вошли 19 спектаклей, из них 5 пройдут на югорской сцене:

12 апреля – «Гроза», Сургутский музыкально-драматический театр.

13 апреля – «На бойком месте», Тобольский драматический театр имени Петра Павловича Ершова.

14 апреля – «Пароход ОСТРОВСКИЙ», Городской драматический театр Нижневартовска.

15 апреля – «Бешеные деньги», Государственный академический русский драматический театр (Уфа).

16 апреля – «Гроза», Няганский театр юного зрителя.

Подробную информацию о спектаклях-участниках фестиваля можно найти в разделе «Афиша» на официальном сайте Малого театра maly.ru.