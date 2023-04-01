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Сургутский театр примет участие в Международном фестивале «Островский в Доме Островского»

В Когалыме пройдет фестиваль «Островский в Доме Островского»

Сургутский театр примет участие в Международном фестивале «Островский в Доме Островского»
Фото: СМДТ

Сургутский драмтеатр покажет свой спектакль в Когалыме в рамках фестиваля «Островский в Доме Островского», который в этом году приурочен к 200-летию со дня рождения драматурга.

Всего в афишу 13-го Международного театрального фестиваля вошли 19 спектаклей, из них 5 пройдут на югорской сцене:

  • 12 апреля – «Гроза», Сургутский музыкально-драматический театр.
  • 13 апреля – «На бойком месте», Тобольский драматический театр имени Петра Павловича Ершова.
  • 14 апреля – «Пароход ОСТРОВСКИЙ», Городской драматический театр Нижневартовска.
  • 15 апреля – «Бешеные деньги», Государственный академический русский драматический театр (Уфа).
  • 16 апреля – «Гроза», Няганский театр юного зрителя.

Подробную информацию о спектаклях-участниках фестиваля можно найти в разделе «Афиша» на официальном сайте Малого театра maly.ru.


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Сегодня в 13:17, просмотров: 118, комментариев: 0
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