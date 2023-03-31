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В Сургуте 134 пары воспользовались услугой партнерских родов с начала 2023 года

Партнерские роды в Сургуте стали популярнее

В Сургуте 134 пары воспользовались услугой партнерских родов с начала 2023 года
Фото: unsplash.com

В Сургуте вырос спрос на услугу партнерских родов. Если в прошлом году ей воспользовались 262 пары, то с начала 2023 года − 134, рассказали в пресс-службе городского Центра охраны материнства и детства.

«Партнерские роды – это роды с помощником, когда помимо врачей, акушерок вместе с роженицей в родильном зале присутствует один из родственников будущей мамы - отец ребенка или мама\сестра роженицы. Главная задача партнера − создать благоприятную психологическую атмосферу для протекания родов, помогать, и всячески поддерживать будущую маму и очень корректно взаимодействовать с медицинским персоналом», − поделились в учреждении.

Отметим, что услуга партнерских родов бесплатная и не требует дополнительного оформления. Для этого сопровождающему нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, результат флюорографии сроком давности не более года, а также результат ПЦР, подтверждающий «отрицательный» статус на COVID-19, со сроком сдачи не более трех дней.


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Сегодня в 15:56, просмотров: 93, комментариев: 0
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