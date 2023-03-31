Акарицидная обработка в Сургуте займет около месяца

В конце апреля в Сургуте начнется акарицидная обработка в зеленых зонах. Она продлится вплоть до 31 мая. Об этом сообщили представители администрации города.

«Обработке подлежат места массового отдыха граждан - парки, скверы, набережные. В первую очередь обрабатываем объекты образования, в том числе летние оздоровительные лагеря, территории учреждений здравоохранения, социального обслуживания, культуры и спорта. Всего охватим 309 объектов общей площадью 435,8 га, из них парки, скверы – 248,5 га», – отметила директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Отметим, что сургутяне все равно могут стать жертвой нападения клеща – в группе риска находятся дачники, любители охоты и рыбалки, грибники. Поэтому очень важно поставить прививку от энцефалита до начала периода активности насекомых.

«Именно осенью стартует плановая вакцинация от клещевого энцефалита, ставится первая прививка. Вторая, согласно схеме, назначается через 1-3 месяца, третья – через 9-12 месяцев. Иммунная защита против клещевого энцефалита появляется спустя две недели после введения второй дозы вакцины. Третья прививка необходима, чтобы сформировался стойкий многолетний иммунитет. Ревакцинация позволяет его поддерживать на протяжении длительного времени и проводится каждые 3-5 лет», – рассказала врач-эпидемиолог Сургутской клинической травматологической больницы Олеся Шафикова.

По факту укуса при наличии медицинских показаний назначается экстренная вакцинация с целью минимизировать осложнения, если клещ был носителем инфекции. Прививка ставится в Сургутской травматологической больнице. Вакцина всегда есть в достаточном количестве.