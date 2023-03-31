Бикини-фест в Сургуте пройдет в честь закрытия горнолыжного сезона

В ХМАО в честь закрытия горнолыжного сезона проведут массовый спуск в купальниках. В середине апреля в горнолыжном комплексе «Каменный мыс» под Сургутом состоится бикини-фест, сообщил «Вестнику» исполнительный директор федерации сноуборда России в ХМАО Александр Свинин.

«Решили повторить прошлогоднюю сходку. Но подумали еще добавить соревновательные элементы, то есть не просто спуск в бикини. Возможно, привлечем спонсоров, чтобы были подарочные сертификаты», – рассказал Свинин.

Условие для участия - плавки и купальники. Но приветствуются интересные предложения от спортсменов и любителей. Так, в прошлом году некоторые участники фестиваля спускались в халатах и даже в костюмах животных.

Точная дата проведения фестиваля еще не известна. Ориентировочно мероприятие состоится в горнолыжном комплексе 16 апреля.