На мосту через Обь в районе Сургута ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ

Ремонт автодорожного моста через Обь в районе Сургута возобновят 15 апреля. Во время работ движение транспорта будет ограничено, сообщили в пресс-службе правительства Югры.

«Движение транспорта массой свыше 20 тонн и (или) габаритом по ширине более 2,8 метра будет осуществляться реверсивно в ночное время с 23:00 до 6:00. Кроме того, на время ремонтных работ будут вводиться весогабаритные ограничения. Будет запрещено движение автомобилей общей массой более 50 тонн, а в период с 11 июня по 15 июля 2023 года будет запрещено при выполнении работ по ремонту мостового полотна по оси мостодвижение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств массой свыше 40 тонн и (или) габаритом по ширине свыше 3 метров», − говорится в сообщении.

Специалистам предстоит восстановить гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие мостового полотна и установить новое металлическое барьерное ограждение.

Напоминаем, что ремонт начался еще в 2022 году. Весь комплекс работ по замене мостового полотна завершат в этом году до конца дорожно-строительного сезона.