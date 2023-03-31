Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

1 апреля

STANDUP В НЕВЕСОМОСТИ

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Зрителям предстоит увидеть большой стендап концерт, где выступят резиденты клуба «Open StandUp» и участники фестиваля «Открытый микрофон» на ТНТ. Два часа проверенного юмора, с которым комики выступили уже на девять городов. Идеальный субботний вечер, который нельзя пропустить.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 400, на входе: 500 рублей. 16+

Концертная программа «Симфонические танцы»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 18:00.

В день рождения Сергея Рахманинова состоится премьера концертной программы «Симфонические танцы» в исполнении Симфонического оркестра Сургутской филармонии. В концерте также принимают участие солист театра «Новая Опера» Артем Гарнов (баритон, Москва), хоровая капелла «Светилен», хоры города.

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билетов: 400 – 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Театральный квиз «Это вам не шутки!»

Место проведения: Сургутский музыкально-драматический театр, улица Грибоедова, 12. Время: 18:00.

В день смеха команды игроков будут соревноваться между собой: в течение ограниченного времени разгадывать загадки в духе «Что? Где? Когда?». Вопросы о культуре, театре, кино и музыке. Иногда участникам потребуются знания, а иногда логика и сообразительность.

Цель квиза — дать как можно больше правильных ответов и опередить соперников по баллам. Собирайте свою команду в количестве от пяти до восьми человек и приходите отлично проводить время. В этот день вас ждут сюрпризы, новые знания об искусстве, а команды, набравшие наибольшее количество баллов получат награды.

Телефон для справок: +7 (3462) 53-03-17. Стоимость участия: 250 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

2 апреля

Спектакль «Царевна-Лягушка»

Место проведения: Сургутский музыкально-драматический театр, улица Грибоедова, 12. Время: 14:00.

В основе действия – любимая русская народная сказка. Но… немного измененная на современный лад.

Почему Горыныч дружит с Иваном-Царевичем? Зачем Иван-Царевич переодевается в Бабу-Ягу? Отчего царевны сбежали из царского дворца? Каким Кощей был в детстве и куда перепрятал яйцо со смертью?

Неожиданные грани в характере знакомых героев, непредсказуемые повороты сюжета увлекут и детей, и взрослых. Главное - в финале вы полюбите всех героев – ведь даже те, кто творил злодеяния, искренне раскаются в содеянном и пустятся в общий пляс. Как всегда, сказка в нашем театре – это яркие образы, стильные костюмы, впечатляющие декорации, космическая игра света, умопомрачительные танцы!

Над мюзиклом «Царевна-Лягушка» работала московская постановочная команда: режиссер Петр Орлов, балетмейстер Гали Абайдулов и художник Татьяна Виданова.

Телефон для справок: +7 (3462) 53-03-17. Цена билета: 400-500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Шоу «Иллюзия»

Место проведения: Театр СурГУ, улица Ленина, 1. Время: 14:00 и 18:00.

Один из ведущих иллюзионистов России, член Международного Братства Магов и Международного Магического Сообщества Александр Плотников (город Екатеринбург) представит в Сургуте незабываемое зрелище для всей семьи!

Помните то замечательное время, когда все было возможно, стоило только закрыть глаза? Простые подушки превращались в крепость, а стол с наброшенным на него одеялом, становился настоящей сказочной пещерой?

Волшебник Александр Плотников, станет проводником в этот замечательный мир иллюзий и волшебства, покажет, что чудеса происходят вокруг нас!

Телефон для справок: +7(3462) 76-28-52. Цена билета: 1200 – 2500 рублей. 6+

Музейное занятие «Мы из будущего»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Гостей ждет необычный сюжет. В будущем Сургут стоит на грани градостроительной катастрофы. Но чтобы предотвратить ее, нашим участникам необходимо отправиться на поиски важного исторического документа, фрагменты которого содержатся в экспозиции музея. Только самые внимательные найдут способ, как помочь родному городу и отправить ценную информацию в будущее!

Телефоны для справок: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 150 рублей.