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В Сургутском районе осудят продавщицу, которая воровала деньги с продажи товаров

В ХМАО продавщица украла у магазина более семи тысяч

В Сургутском районе осудят продавщицу, которая воровала деньги с продажи товаров
Фото: pexels

В Сургутском районе продавщица при оплате товара покупателем наличными средствами делала отмену товара на кассе, а деньги забирала себе. За все время женщина смогла умыкнуть более семи тысяч. Средства она тратила на личные нужды.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заявили в ОМВД России по Сургутскому району.


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Сегодня в 09:04, просмотров: 81, комментариев: 0
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