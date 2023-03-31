В ХМАО продавщица украла у магазина более семи тысяч

В Сургутском районе продавщица при оплате товара покупателем наличными средствами делала отмену товара на кассе, а деньги забирала себе. За все время женщина смогла умыкнуть более семи тысяч. Средства она тратила на личные нужды.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заявили в ОМВД России по Сургутскому району.