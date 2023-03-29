Бывшие сотрудники водоканала Сургута взяли в долг у компании 14 миллионов, но вернули лишь половину

Экс-заместитель директора сургутского водоканала Елена Арефьева помогла устроиться в компанию своим шестерым родственникам и выдавала им займы на общую сумму более 14 миллионов. После этого все уволились, не погасив долг до конца. Бывшие сотрудники остались должны компании еще более 7 млн.

«С 2017 по 2021 годы Арефьева устроила на работу в «Горводоканал» шестерых родственников. Сына, гражданского мужа, племянниц и их мужей. После она помогла некоторым из них получить миллионные ссуды. Такие же займы она выписывала и себе. В итоге получили они более 14 млн рублей. А в 2021 году уволились, так и не вернув полностью долг», — сообщает URA.RU со ссылкой на источники.

Отмечается, что «Горводоканал» подал в суд, который обязал бывших работников выплатить долг. Однако взыскать деньги не получается – у обвиняемых нет имущества. Приставы продолжают работу.