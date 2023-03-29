Хирурги-гинекологи Сургута удалили 14-летней пациентке десятисантиметровое новообразование

В Сургутской городской клинической больнице успешно провели операцию по удалению десятисантиметровой кисты яичника у 14-летней пациентки. Она поступила в учреждение из Югорска с жалобой на выраженные боли внизу живота, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

«Мы обнаружили объемное образование величиной в десять сантиметров, которое полностью заполняло малый таз и требовало оказания квалифицированной медицинской помощи в экстренном порядке», – рассказала заведующая гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог высшей категории Гульнара Духина.

Операция эндоскопическим доступом длилась около часа. Новообразование оказалось многокомпонентной и многокамерной кистой яичника. Врачи искусно провели операцию с минимальной травматизацией, чтобы сохранить репродуктивную функцию пациентки.

За 2023 год в больницу поступило более 30 детей с различной гинекологической патологией. Из них 15 – пациенты из округа и района. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.