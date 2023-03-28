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Сургутян предупредили об опасности гепатита

Жителям Сургута рассказали про гепатит

Сургутян предупредили об опасности гепатита
Фото: ru.freepik.com

Гепатит – это воспалительный процесс, протекающий в печени, который приводит к разрушению печеночных клеток (гепатоцитов) и нарушению функции органа. При хронических формах заболевания поврежденные клетки печени замещаются соединительной тканью. С течением времени патологический процесс может привести к циррозу и раку печени.

Какими бывают гепатиты?

  • Инфекционный гепатит чаще всего вызывают вирусы гепатита А, В, С, D, E и другие;
  • Токсический гепатит развивается под влиянием алкоголя, некоторых лекарственных препаратов, в результате отравления продуктами бытовой химии и другими ядовитыми веществами;
  • Гепатит вследствие жировой болезни печени является результатом нарушения обмена веществ (при ожирении, сахарном диабете).
    • Любой гепатит представляет серьезную угрозу для здоровья.

    В редких случаях острые вирусные гепатиты могут протекать в фульминантной форме со смертельным исходом. При хронических вирусных гепатитах В, С, D (в очень редких случаях Е) происходит постепенное разрушение и гибель клеток печени. В результате жизненно важный орган перестает выполнять свои функции. Хроническое воспаление может привести к развитию цирроза печени и раку печени.

    От заражения вирусами гепатитов В и С не застрахован никто. Разнообразие способов передачи и широкая распространенность вирусных гепатитов вывели их из категории «болезней людей группы риска» в статус «касается каждого».

    Инфицирование возможно при любых манипуляциях, проводимых с повреждением кожных или слизистых покровов, в том числе при нанесении татуировок, проведении косметических и кос- метологических процедур («инъекции красоты», маникюр, педикюр), при лечении у стоматолога, переливании крови и других медицинских вмешательствах. Также можно заразится при незащищенном половом контакте, если партнер инфицирован.

    контактно-бытовой путь передачи вирусов В, С и D возможен при тесном контакте и нарушении правил личной гигиены – использовании общих маникюрных принадлежностей, бритв и зубных щеток.

    Симптомы гепатита:

  • повышенная утомляемость, плохое самочувствие;
  • чувство тяжести в правом подреберье;
  • тошнота, отсутствие аппетита;
  • желтушный цвет кожи и склеры глаз;
  • обесцвечивание кала, потемнение мочи;
  • боли в суставах.

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    Сегодня в 14:56, просмотров: 101, комментариев: 0
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