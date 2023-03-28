Сургутян предупредили об опасности прогулок по весеннему льду

Сургутян просят отказаться от прогулок по весеннему льду. Выходить на лед с апреля небезопасно, подчеркнули в пресс-службе администрации города.

«Под воздействием весеннего солнца он становится пористым и непрочным. Тонкий лед является одной из самых распространенных опасностей, которые приводят к гибели людей», - сообщили в пресс-службе.

Специалисты ГО и ЧС администрации Сургута напомнили об основных правилах безопасного поведения на водных объектах в весенний период:

обходите подозрительные места, в случае появления признаков непрочности льда – треск, пригибание, появление воды на поверхности - немедленно возвращайтесь на берег;

не катайтесь на льдинах, обходите полыньи и проруби;

никогда не проверяйте прочность льда ударами ног.

В том случае, если вы стали очевидцем несчастного случая на воде или сами попали в такую ситуацию, следует звонить по телефону «112».