Сургутян предупредили об опасности прогулок по весеннему льду

Сургутян просят отказаться от прогулок по весеннему льду. Выходить на лед с апреля небезопасно, подчеркнули в пресс-службе администрации города.
«Под воздействием весеннего солнца он становится пористым и непрочным. Тонкий лед является одной из самых распространенных опасностей, которые приводят к гибели людей», - сообщили в пресс-службе.
Специалисты ГО и ЧС администрации Сургута напомнили об основных правилах безопасного поведения на водных объектах в весенний период:
- обходите подозрительные места, в случае появления признаков непрочности льда – треск, пригибание, появление воды на поверхности - немедленно возвращайтесь на берег;
- не катайтесь на льдинах, обходите полыньи и проруби;
- никогда не проверяйте прочность льда ударами ног.
В том случае, если вы стали очевидцем несчастного случая на воде или сами попали в такую ситуацию, следует звонить по телефону «112».