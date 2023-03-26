16+
Логотип Сиапресс
USD  76,4479   EUR  82,3923  

Новости

Больше новостей
Смотрите ли вы телевизор?
Комментировать
0
Где вы смотрите кино?
Комментировать
0
Ходите ли вы в кинотеатры?
Комментировать
0
Следите ли вы за новостями о реконструкции «Авроры»?
Комментировать
0
Вы определились с отпуском в этом году?
Комментировать
0
Больше опросов

В сургутском речпорту появится «Сад памяти»

Сургутские депутаты поддержали идею благоустройства речпорта

В сургутском речпорту появится «Сад памяти»
Фото: Дума Сургута

В Сургуте благоустроят территорию у памятника репрессированным в районе речпорта. Идею депутату Думы города Татьяне Калиниченко подали общественники. К реализации также подключились члены Молодежной палаты.

«Мы понимаем, что на этом останавливаться нельзя, нужно продолжение этой истории. Мы реализовали инициативу по созданию «Сада памяти». Потомки жертв политических репрессий высадили саженцы сибирского кедра. Хотелось бы чтобы территория продолжала развиваться. Работая по этому проекту, мы не только создаем место отдыха в городе Сургуте, мы создаем и продолжаем поддерживать историю нашего края», – сказала Татьяна Калиниченко.

Чтобы создать полноценное место притяжения, необходимы средства. Продолжить эту работу планируется в рамках инициативного бюджетирования.

«Необходимы места для отдыха, дополнительные ограждения и благоустройство в плане насаждений, кедры, которые были высажены ранее. Совместно с представителями общественной организации мы подготовим необходимую документацию и поучаствуем в конкурсе инициативных проектов, чтобы получить финансирование на реализацию проекта», – пояснил председатель Молодежной палаты при Думе Сургута Никита Никешин.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:31, просмотров: 74, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Обь заняла первое место в рейтинге самых грязных рек 496
  2. Молодая вартовчанка стала призером Всероссийской олимпиады по французскому языку 438
  3. В Сургуте в пять раз выросло число лжеминирований 387
  4. Как повлияют майские праздники на выходные и зарплату? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 360
  5. Ханты-Мансийск получит еще 120 млн на покрытие дефицита бюджета 299
  6. Московская фирма обеспечит онкобольных Югры важным лекарством 289
  7. В Югре ищут мужчину, который год назад ушел купаться и пропал // ОРИЕНТИРОВКА 255
  8. Югорский лыжник взял золото на чемпионате России 214
  9. В сургутском речпорту появится «Сад памяти» 74
  1. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 2694
  2. Власти Сургута показали, как будет выглядеть обновленный ГКЦ 2195
  3. Полёты во сне… и наяву 1858
  4. Про что был фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы»? // Впервые вижу 1841
  5. Сургутянке достали из живота кусок стекла, с которым она ходила три дня 1768
  6. На Черной речке в Сургуте пропал дайвер 1751
  7. Сургутский кинотеатр «Аврора» станет спортивно-досуговым центром 1658
  8. Как перенести данные WhatsApp или другого мессенджера на новый телефон 1623
  9. Учебные заведения ХМАО эвакуировали из-за сообщений о минировании 1538
  10. Бывшую главу Белого Яра освободят из-под стражи 1515
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17630
  2. ​Был ли майдан? 14021
  3. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 8939
  4. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6952
  5. ​Бремя стандарта 4934
  6. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 3961
  7. «Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников» 3570
  8. ​5 самых ожидаемых сериалов 2023 года // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3316
  9. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3186
  10. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3115

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика