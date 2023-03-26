Сургутские депутаты поддержали идею благоустройства речпорта

В Сургуте благоустроят территорию у памятника репрессированным в районе речпорта. Идею депутату Думы города Татьяне Калиниченко подали общественники. К реализации также подключились члены Молодежной палаты.

«Мы понимаем, что на этом останавливаться нельзя, нужно продолжение этой истории. Мы реализовали инициативу по созданию «Сада памяти». Потомки жертв политических репрессий высадили саженцы сибирского кедра. Хотелось бы чтобы территория продолжала развиваться. Работая по этому проекту, мы не только создаем место отдыха в городе Сургуте, мы создаем и продолжаем поддерживать историю нашего края», – сказала Татьяна Калиниченко.

Чтобы создать полноценное место притяжения, необходимы средства. Продолжить эту работу планируется в рамках инициативного бюджетирования.

«Необходимы места для отдыха, дополнительные ограждения и благоустройство в плане насаждений, кедры, которые были высажены ранее. Совместно с представителями общественной организации мы подготовим необходимую документацию и поучаствуем в конкурсе инициативных проектов, чтобы получить финансирование на реализацию проекта», – пояснил председатель Молодежной палаты при Думе Сургута Никита Никешин.