Полиция Сургута отмечает рост фактов ложного минирования

В Сургуте в пять раз выросло число лжеминирований с момента начала СВО. Об этом стало известно в ходе ежегодного отчета о работе полиции.

«С началом ведения Российской Федерацией специальной военной операции в пять раз возросло число заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма. Все факты отрабатываются нашими сотрудниками», – сообщил начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту Александр Глущенко.

Также отмечается, что 16 горожан было оштрафовано за дискредитацию ВС РФ.