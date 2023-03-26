16+
Логотип Сиапресс
USD  76,4479   EUR  82,3923  

Новости

Больше новостей
Смотрите ли вы телевизор?
Комментировать
0
Где вы смотрите кино?
Комментировать
0
Ходите ли вы в кинотеатры?
Комментировать
0
Следите ли вы за новостями о реконструкции «Авроры»?
Комментировать
0
Вы определились с отпуском в этом году?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте в пять раз выросло число лжеминирований

Полиция Сургута отмечает рост фактов ложного минирования

В Сургуте в пять раз выросло число лжеминирований
Фото: pixabay.com

В Сургуте в пять раз выросло число лжеминирований с момента начала СВО. Об этом стало известно в ходе ежегодного отчета о работе полиции.

«С началом ведения Российской Федерацией специальной военной операции в пять раз возросло число заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма. Все факты отрабатываются нашими сотрудниками», – сообщил начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту Александр Глущенко.

Также отмечается, что 16 горожан было оштрафовано за дискредитацию ВС РФ.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:05, просмотров: 193, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Продавец павильона в Сургуте заработал уголовку продажей алкоголя несовершеннолетней 837
  2. В Кондинском районе Югры закрывают автозимники 747
  3. В Октябрьском и Березовском районах ввели ограничение движения на зимниках из-за потепления 724
  4. Обь заняла первое место в рейтинге самых грязных рек 401
  5. Молодая вартовчанка стала призером Всероссийской олимпиады по французскому языку 281
  6. Как повлияют майские праздники на выходные и зарплату? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 280
  7. Ханты-Мансийск получит еще 120 млн на покрытие дефицита бюджета 213
  8. В Сургуте в пять раз выросло число лжеминирований 193
  9. Московская фирма обеспечит онкобольных Югры важным лекарством 189
  1. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 2680
  2. Власти Сургута показали, как будет выглядеть обновленный ГКЦ 2178
  3. В первые дни рабочей недели в Югре потеплеет до +6 градусов 1862
  4. Полёты во сне… и наяву 1840
  5. Про что был фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы»? // Впервые вижу 1831
  6. Сургутянке достали из живота кусок стекла, с которым она ходила три дня 1757
  7. На Черной речке в Сургуте пропал дайвер 1741
  8. Дороже некуда // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1650
  9. Сургутский кинотеатр «Аврора» станет спортивно-досуговым центром 1621
  10. Как перенести данные WhatsApp или другого мессенджера на новый телефон 1612
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17622
  2. ​Был ли майдан? 14013
  3. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 8928
  4. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6942
  5. ​Бремя стандарта 4924
  6. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 3951
  7. «Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников» 3562
  8. ​5 самых ожидаемых сериалов 2023 года // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3306
  9. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3181
  10. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3103

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика