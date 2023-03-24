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Повар из сургутского речного порта подделала справку о медосмотре и получила штраф

Уголовное дело за липовую справку о медосмотре получила повар из Сургута

Повар из сургутского речного порта подделала справку о медосмотре и получила штраф
Фото: unsplash

Повар ООО «Сургутский речной порт» предоставила в отдел кадров поддельную справку о медицинском осмотре, на основании которой получила доступ к работе. Нарушение вскрылось только в ходе проверки безопасности плавания. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Сургутской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности плавания на внутреннем водном транспорте в ООО «Сургутский речной порт». Выявлен факт предоставления поваром организации заведомо подложного заключения предварительного (периодического) медицинского осмотра, на основании которого женщина получила доступ к работе», — указано в публикации.

Материалы проверки транспортной прокуратуры были направлены в следственные органы для дальнейшего разбирательства. В итоге было возбуждено уголовное дело и назначен штраф.


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24 марта в 17:03, просмотров: 1005, комментариев: 0
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