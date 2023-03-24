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Сургутянин запатентовал тренажер для восстановления ходьбы

Житель Сургута создал приспособления для перенесших инсульт людей

Сургутянин запатентовал тренажер для восстановления ходьбы
Фото: t.me/ugra_official

Сургутский изобретатель получил патент на тренажер для восстановления ходьбы после инсульта. Арсен Магомедов назвал свое оборудование «Стимул ходить». Приспособление заставляет передвигать обездвиженные части тела, носить его можно дома и на улице, а состоит тренажер практически из подручных средств.

Арсен Магомедов работал над созданием тренажера два года. Правая рука у мужчины до сих пор обездвижена, записывать мужчина не может. При разработке консультировался со специалистами. В конце концов его разработку оценили реабилитологи.

Изобретатель считает, что его тренажер обязательно поможет всем, кому нужна помощь, потому что в каждом многоквартирном доме есть хотя бы один человек, перенесший инсульт.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 96, комментариев: 0
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