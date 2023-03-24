Житель Сургута создал приспособления для перенесших инсульт людей

Сургутский изобретатель получил патент на тренажер для восстановления ходьбы после инсульта. Арсен Магомедов назвал свое оборудование «Стимул ходить». Приспособление заставляет передвигать обездвиженные части тела, носить его можно дома и на улице, а состоит тренажер практически из подручных средств.

Арсен Магомедов работал над созданием тренажера два года. Правая рука у мужчины до сих пор обездвижена, записывать мужчина не может. При разработке консультировался со специалистами. В конце концов его разработку оценили реабилитологи.

Изобретатель считает, что его тренажер обязательно поможет всем, кому нужна помощь, потому что в каждом многоквартирном доме есть хотя бы один человек, перенесший инсульт.