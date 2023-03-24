Найден инвестор для реконструкции сургутского кинотеатра «Аврора»

Сургутский кинотеатр «Аврора» перепрофилируют, но он сохранит свое социальное назначение. Так, в ходе заседания постоянного комитета Думы по городскому хозяйству, стало известно, что реконструкцией займется группа компаний «Гулливер» с помощью механизма государственно-частного партнерства. Такую схему Сургут реализует первым среди всех муниципалитетов ХМАО.

«Администрацией города проводятся необходимые переговоры по разработке проекта реконструкции объекта. Учитывая, что здание является центром притяжения горожан и имеет историческую ценность, данный объект перепрофилируют в спортивно-досуговый центр с созданием выставочного пространства. Инвестор обязуется вложить собственные средства, сохранить внешний облик здания и сквер вокруг него», – заявил начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Дмитрий Колунин.

Здание расположено на территории избирательного округа Владимира Болотова, который также является управляющим группы компаний «Гулливер». Он пояснил, что на создание плана и процесс реконструкции уйдет не менее четырех лет. Затем инвестор и администрация города оформят здание в долевую собственность.

«Группа компаний «Гулливер» проявила инициативу, предложила городу свои возможности для реконструкции кинотеатра «Аврора». Это будет некий спортивно-досуговый центр «Аврора», который будет по существу на 80% состоять из спортивных площадок. Также здесь планируется точка общепита, выставочное арт-пространство, которое на сегодняшний день тоже является востребованным форматом», – пояснил депутат, управляющий группы компаний «Гулливер» Владимир Болотов.