В Думе Сургута горячо обсудили планы по строительству ритуального зала

Горячие споры разразились вокруг планов по строительству ритуального зала с моргом во время заседания комитета городскому хозяйству и перспективному развитию города Думы Сургута. Напомним, что обсуждение данного вопроса началось еще в 2018 году – жители пожаловались депутату областного парламента Галиной Резяповой о том, что ныне существующие залы прощаний находятся в неудобном месте. С того момента ситуация не изменилась.

«Для строительства предусмотрена одна локация в районе старого туберкулезного диспансера. Дополнительно была проведена работа с СГМУП «Ритуал» в части рассмотрения возможности создание дополнительного зала прощаний на территории кладбища, но острой необходимости у сургутян в этом нет», – рассказал и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич.

Депутаты подчеркнули, что ранее планировалось возведение объекта на улице Аэрофлотской близ кладбища, многие этим решением остались довольны. Однако сейчас администрация предлагает сменить локацию: «Насколько я знаю, проходили публичные слушания, на которых некоторые жители выразили свое беспокойство – одни не одобрили строительство морга рядом с их домами, другие посетовали, что это далеко. Почему мы ушли от предыдущего варианта?» – задал вопрос председатель комитета Владимир Клишин.

В администрации ответили, что СГМУП «Ритуал» не подтвердил наличие высокого спроса на услуги ритуального зала рядом с кладбищем – в день поступает не более четырех заявок. Тогда народные избранники выразили сомнение: в городе существуют частные компании, а также у сургутян есть возможность воспользоваться объектом на территории СОКБ.

«Иван Андреевич, я правильно услышал от вас, что единственная причина переноса – это отсутствие потребности? Тогда надо уточнить этот момент. Мы опять начинаем топтаться. Надо посмотреть и объективно оценить, либо закрыть глаза и построить этот объект», – резюмировал депутат Василий Птицын.