Власти Сургута ищут подрядчика для очистки Саймы

Администрация Сургута взялась за очистку водоемов в парках «За Саймой» и рядом с Дворцом торжеств, но для этого необходимо актуализировать систему ливневых канализаций. Департамент горхозяйства сообщил, что мероприятия обойдутся в 250-300 миллионов рублей. Информацию об этом огласили на заседании думского комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию.

«У нас есть решение суда по строительству водоочистных сооружений ливневых канализаций для чистки русла Саймы. Мы понимаем, что это объект федерального значения, муниципалитет тратить деньги на него не может. Было поручение губернатора, в результате чего департамент природных ресурсов включил Сайму в свой приказ. Планируется определить подрядчика и разработать проект до 2024 года», – поделился заместитель директора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин.

Депутаты предложили попробовать проводить подобные мероприятия раз в 10-20 лет, так как в ином случае водоем вновь окажется в непригодном состоянии: «Есть проблемы законодательства, кто за что отвечает. И мы часто ссылаемся на окружной бюджет. Но река в городе, она зарастает. Может быть, имеет смысл поскорее разобраться с ливневками, чем раз в 20 лет возвращаться к данному вопросу, потому что мы своими стоками ее также загрязняем», – добавил председатель комитета Владимир Клишин.