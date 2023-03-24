Департамент образования Сургута раскрыл подробности конфликта между школьниками

В администрации Сургута разъяснили ситуацию с конфликтом, который произошел между учениками школы №9. Ранее родители одного из детей заявляли, что старшеклассники якобы часто издеваются над детьми помладше. По словам представителей департамента образования города, ссора носила спонтанный характер и систематических фактов насилия не выявлено.

«В настоящее время школой установлены все участники произошедшего 22 марта конфликта между учащимися начальных классов. Дети не были знакомы с пострадавшими. Администрацией школы запланирована дополнительная работа с родителями учащихся о необходимости разъяснения детям недопустимости разрешения конфликтов с применением физической силы, в том числе безопасного поведения по пути следования дом-школа-дом», – прокомментировали в департаменте образования Сургута.