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Между учениками сургутской школы произошла драка

Департамент образования Сургута раскрыл подробности конфликта между школьниками

Между учениками сургутской школы произошла драка
Фото: ru.freepik.com

В администрации Сургута разъяснили ситуацию с конфликтом, который произошел между учениками школы №9. Ранее родители одного из детей заявляли, что старшеклассники якобы часто издеваются над детьми помладше. По словам представителей департамента образования города, ссора носила спонтанный характер и систематических фактов насилия не выявлено.

«В настоящее время школой установлены все участники произошедшего 22 марта конфликта между учащимися начальных классов. Дети не были знакомы с пострадавшими. Администрацией школы запланирована дополнительная работа с родителями учащихся о необходимости разъяснения детям недопустимости разрешения конфликтов с применением физической силы, в том числе безопасного поведения по пути следования дом-школа-дом», – прокомментировали в департаменте образования Сургута.


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Сегодня в 12:04, просмотров: 108, комментариев: 0
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