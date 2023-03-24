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Железнодорожный вокзал Сургута демонтируют

В Сургуте полным ходом идет реконструкция привокзальной площади

Железнодорожный вокзал Сургута демонтируют
Фото: siapress.ru

В Сургуте сносят железнодорожный вокзал. Разрушение происходит в рамках проекта реконструкции всей территории – после переоборудования инженерных сетей планируется возвести новое здание.

Напоминаем, что в Сургуте построят новый ж/д вокзал на месте старого не раньше 2025 года: соответствующее соглашение между окружными властями и РЖД было подписано еще в 2021. Для горожан обустроили временный павильон, где разместили кассы, санитарные комнаты и зал ожидания. Историческое мозаичное панно при этом пообещали сохранить.

Более подробно об этом читайте в нашей «горячей теме».


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Сегодня в 09:40, просмотров: 168, комментариев: 0
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