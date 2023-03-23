На реконструкцию бывшего кинотеатра «Аврора» в Сургуте инвестор потратит около 200 млн

Стал известен инвестор, решивший вложиться в реконструкцию бывшего кинотеатра «Аврора». Им стала группа компаний «Гулливер». Объект превратится в спортивно-досуговое учреждение с арт-пространством. Также здание планируется разделить на два этажа.

На полную реконструкцию вместе с созданием всех необходимых проектных документов уйдет четыре года. Все работы оцениваются примерно в 200 млн. Об этом стало известно в ходе заседания думского комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию города.

«Группа компаний «Гулливер» проявила инициативу, предложив городу свои возможности для реконструкции кинотеатра. Это будет спортивно-досуговый центр, который будет на 80% состоять из спортивных объектов. Также планируется установить точки общепита и выставочное арт-пространство», – рассказал депутат Владимир Болотов.

Отмечается, что после реконструкции фирма выступит сособственником с администрацией. При этом договор заключен таким образом, что объект не потеряет изначальное назначение.

Группа компаний «Гулливер» представлена в нескольких городах, в том числе в Сургуте и Нижневартовске. В частности, она занимается девелоперским бизнесом и развивает гостиничное дело. Горожанам она известна по интерьер-центру, расположенном на улице Маяковского.