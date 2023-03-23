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Бывшую главу Белого Яра освободят из-под стражи

Дело экс-главы Белого Яра пересмотрят с новым составом суда

Бывшую главу Белого Яра освободят из-под стражи
Фото: admhmao.ru

Приговор в отношении бывшей главы Белого Яра Елены Никифоровой полностью отменили. Информацию об этом опубликовал телеканал «Мегаполис». Отмечается, что дело будет пересмотрено с новым составом суда, а саму Никифорову судья постановил освободить из-под стражи.

Экс-чиновница отбывает наказание в новосибирской колонии общего режима. Ее освободят как только поступит постановление суда.

Об уголовном преследовании Елены Никифоровой стало известно в 2021 году. Ее обвинили в превышении должностных полномочий и халатности. По версии следствия, бывшая глава поселения нарушила закон, распределяя жилье для нуждающихся, а также вовремя не признала аварийным многоквартирный дом. В марте 2022 года она покинула свой пост. Ей присудили 1,7 года лишения свободы. Ранее Елена Никифорова в эфире siapress.ru подробно рассказала, почему сложилась такая ситуация.


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Сегодня в 14:02, просмотров: 184, комментариев: 0
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