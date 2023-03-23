В реестре проблемных объектов ХМАО значатся 10 домов

55 сургутских дольщиков дома №2 ЖК «Ривер Хаус» получили ключи от квартир. Горожан поселили в достроенных домах жилищного комплекса. Об этом сообщил департамент строительства и ЖКХ Югры.

«Всего около двух месяцев понадобилось инвестору для оформления права собственности и передачи квартир гражданам после утверждения Арбитражным судом автономного округа мирового соглашения благодаря совместной и слаженной работе органов исполнительной власти, местного самоуправления автономного округа и инвестора», – отметил директор ведомства Григорий Невоструев.

На сегодняшний день в реестре проблемных объектов Югры значатся 10 домов, работа по ним продолжается. На начало 2023 года таких объектов было 12.