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В Сургуте муниципальное предприятие тренируется делать остановочные павильоны для нужд города

В Сургуте появятся остановочные павильоны собственного производства

В Сургуте муниципальное предприятие тренируется делать остановочные павильоны для нужд города
Фото администрации Сургута

В 2023 году на улицах Сургута появятся 20 новых остановочных павильонов. Из них пять будут максимально «родными», потому как их производством на своей базе занимается муниципальное предприятие «Горсвет». Оценить их качество смогут жители района железнодорожников – остановки смонтируют по ходу капитального ремонта улицы Привокзальной, который должен завершиться в этом году.

«Подрядная организация, которая ведет капитальный ремонт улицы Привокзальной, заказала у СГМУЭП «Горсвет» изготовление пяти остановочных павильонов», – рассказывает заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.

По словам Коршуновой, администрация города планирует привести внешний вид автобусных остановок к единому стилю. Для этого разработано техническое задание, которому должны будут следовать любые поставщики или производители, которые выиграют соответствующие аукционы.

В настоящий момент основная работа лежит на плечах сварщиков, которые собирают основу будущих павильонов в цеху. Остановки будут теплыми – у «Горсвета» на эксплуатации находятся 16 подобных конструкций в городе. «Сейчас пять штук изготавливаем мы, летом планируем передать заказчику. Технологию отрабатываем сами. Павильоны будут иметь меньше отопительных приборов, чем те шестнадцать, которые установлены по городу, но там также будет освещение, световое табло, Павильоны выполнены из металла и каленого стекла. Договоры на поставку стекла и других элементов конструкции заключены. Металлические конструкции производят специалисты предприятия», – рассказал директор «Горсвета» Станислав Кузнецов.

Со стеклом особая история – оно должно быть крайне прочным и при этом каленым. Это позволит ему лучше переносить сургутские перепады температур, активность разного рода вандалов, а также быть безопасным. «Стекло должно быть каленое, чтобы оно осыпалось в случае разбития и не привело к травмам человека, пытающегося покинуть остановку», – акцентирует внимание Станислав Кузнецов. Кроме того, такое стекло легче отмывать от разных некондиционных художеств уличных граффитчиков.

Тем не менее, это только один из элементов большого капитального ремонта улицы Привокзальной. По словам Анны Коршуновой, подрядчик будет полностью заменять основание и покрытие проезжей части, строить тротуары, проводить линии уличного освещения, наносить разметку. Большая работа предстоит еще на участках на улице Бажова и проспекта Комсомольского (от Югорской до Щепеткина) – там, помимо дороги, будут ремонтировать тротуары, устанавливать бортовые камни, проводить мероприятия по организации дорожного движения. При этом на Комсомольском проспекте ремонт растянется на два сезона, завершат его только в октябре 2024-го.

В целом же дорожники планируют приступить к ремонтной кампании в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в мае: они приведут в порядок 2,5 километра дорог.

По словам главы города Андрея Филатова, в прошлом году город добился в деле ремонта дорог определенного прогресса — в этом году темпы снижаться не будут. Так, за год доля соответствующих нормативам городских дорог должна увеличиться с 82,6 до 84 процентов.

При поддержке администрации Сургута


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Сегодня в 13:31, просмотров: 55, комментариев: 0
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