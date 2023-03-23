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Бригада скорой помощи спасла сургутянку, упавшую в сугроб с четвертого этажа

В Сургуте женщина выпала из окна: бригада медиков оказывала ей помощь в течение получаса

Бригада скорой помощи спасла сургутянку, упавшую в сугроб с четвертого этажа
Фото: surgut03.ru

Бригада скорой помощи спасла сургутянку, выпавшую из окна четвертого этажа. Женщина упала в сугроб, но ее обнаружил прохожий и вызвал медиков, которые прибыли на место происшествия в течение 10 минут.

При обследовании выявлены переломы обеих нижних конечностей, закрытая травма головы. Горожанку перевели на ИВЛ после проведения обезболивания и инфузионной терапии.

Доктора отмечают, что оказание медпомощи наиболее важно произвести в течение первого часа после несчастного случая. Это позволяет минимизировать развитие опасных осложнений.

«Благодаря слаженной работе бригады, оказание помощи на месте вызова заняло менее 30 минут, пациентка доставлена в травматологическую больницу уже через 50 минут от момента поступления вызова, передана врачам приемного отделения в стабильном состоянии для дальнейшего лечения», – сообщили в пресс-службе городской Станции скорой помощи.


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Сегодня в 09:46, просмотров: 131, комментариев: 0
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