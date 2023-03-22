129 семей, проживавших в аварийных домах в Сургуте, получили квартиры

В Сургуте в 2023 году планируется снести 84 аварийных дома и расселить 426 семей. Из них 129 семей уже получили квартиры, сообщил глава города Андрей Филатов.

«Есть намерение и ресурсы досрочно расселить и ликвидировать весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года», - написал мэр города в своем телеграм-канале.

На днях специалисты приступили к сносу дома №24 на улице 30 лет Победы. Он был построен 55 лет назад. Да расселения в нем жили девять семей. Семь из них предпочли получить квартиры в современных домах, оставшиеся две - выбрали денежную компенсацию.