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84 аварийных дома планируется снести в Сургуте в этом году

129 семей, проживавших в аварийных домах в Сургуте, получили квартиры

84 аварийных дома планируется снести в Сургуте в этом году
Фото: телеграм-канал Андрея Филатова

В Сургуте в 2023 году планируется снести 84 аварийных дома и расселить 426 семей. Из них 129 семей уже получили квартиры, сообщил глава города Андрей Филатов.

«Есть намерение и ресурсы досрочно расселить и ликвидировать весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года», - написал мэр города в своем телеграм-канале.

На днях специалисты приступили к сносу дома №24 на улице 30 лет Победы. Он был построен 55 лет назад. Да расселения в нем жили девять семей. Семь из них предпочли получить квартиры в современных домах, оставшиеся две - выбрали денежную компенсацию.


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Сегодня в 16:26, просмотров: 134, комментариев: 0
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