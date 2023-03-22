Вопрос безопасного пути для детей в образовательные учреждения Сургута не теряет своей актуальности

Сургутские депутаты вновь вернулись к вопросу об обеспечении безопасного пути для детей в образовательные учреждения. Интерес народных избранников далеко не праздный – с уходом снега начнется кампания по ремонту межквартальных проездов. Процедура поиска подрядчика уже запущена.

В ходе заседания думского комитета по социальной политике директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев отметил, что ремонт произведут на участках дорог у следующих учреждений:

СОШ № 45;

центр детского творчества;

детский сад «Микки-Маус»;

школа «Перспектива»;

детский сад «Росток»;

школа № 32;

школа № 46;

лицей №3;

учреждение допобразования «Технополис»;

ДШИ № 1.

«Дополнительно мы отремонтируем капитально два внутриквартальных проезда, а также произведем монтаж линии уличного освещения. Это участки от проезда Первопроходцев до проспекта Комсомольский, и от проспекта Пролетарский до улицы Университетская, 23, до улицы 30 лет Победы, 44/3 и до выезда на проспект Пролетарский у дома №2», – добавил глава департамента по горхозяйству.

Народные избранники обратили внимание администрации и на другие участки дорог: «Я бы хотела, чтобы вы посмотрели на то, как дети добираются до школы в 30 микрорайоне. Им проходится проходить через Пролетарский проспект – там есть два нерегулируемых пешеходных перехода. На мой взгляд, это очень опасная ситуация. Один из них зимой превращается в снежную горку, жители многократно рассказывали, как доставали детей чуть ли не из-под колес. Вторая смена сталкивается с проблемой отсутствия освещения и тротуаров на одном из проездов, школьники вынуждены идти по проезжей части», – сказала депутат Дина Биглова-Фатова и выразила свою готовность проверить данную территорию вместе со специалистами и представителями администрации.

Также Михаил Бехтин напомнил о разбитом проезде и отсутствии тротуара между детским садом и домом по улице Дзержинского, 3Б. А Виктор Рябчиков предложил вернуться к реализации проекта об установке информационных стендов о безопасных маршрутах.

Отмечается, что в списке проездов есть еще семь участков, которым требуется реконструкция. На их обновление предстоит найти средства. Председатель комитета Эмилия Трапезникова уточнила, есть ли особые сроки, в которые нужно уложиться при поиске финансирования.

«Многое зависит от того, когда деньги появятся. Безусловно, если они появятся в октябре-ноябре, то мы не успеем произвести ремонт. Критичными считаю сроки май-июнь, после этих пределов вряд ли получится осуществить качественные работы в полном объеме», – заявил Киселев.

Подчеркнем, что список проездов, подлежащих к ремонту, составлялся администрацией совместно с депутатами.