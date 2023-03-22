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​В Сургуте нашли тело пропавшего дайвера

Спасатели нашли тело пропавшего в Сургуте дайвера

​В Сургуте нашли тело пропавшего дайвера
Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО / vk.com

В Сургуте спасатели нашли тело пропавшего 19 марта дайвера. Об этом сообщает пресс-служба ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре в своей группе в ВК.

«Тело погибшего обнаружено 22 марта в 10:00», - говорится в сообщении.

42-летний дайвер пропал в Сургуте в воскресенье, 19 марта. Спасателям поступило сообщение, что двое дайверов занимались подводной охотой на водохранилище в районе Сургутской ГРЭС-2. Один из них не пришел к месту встречи в назначенное время. Дайвера искали полицейские, волонтеры и водолазы из «Сургутского спасательного центра». Они обследователи 1 350 кв.м. акватории.

Спасатели призвали югорчан неукоснительно соблюдать меры безопасного поведения на водоемах. «Водохранилище Сургутской ГРЭС является техническим водоемом, непригодным для плавания. За прошедшие 5 лет на нем уже погибло 3 человека», - подчеркнули в ведомстве.


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Сегодня в 12:48, просмотров: 109, комментариев: 0
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