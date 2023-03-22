«Камаз» и Audi столкнулась в Сургуте - травмы получил водитель легковушки

ДТП с пострадавшим произошло днем накануне, 21 марта, в Сургуте. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 39-летний водитель «Камаза», поворачивая налево, не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем Audi под управлением 30-летнего мужчины. От удара легковушку отбросило на автомобиль «Лада».

«В результате столкновения автомобили получили механические повреждения, а водитель Audi самостоятельно обратился за медицинской помощью», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы.