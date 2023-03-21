Пожилая сургутянка взяла в кредит три миллиона и перевела их лжесотрудникам банка

Пожилая сургутянка несколько дней подряд перечисляла деньги мошенникам. Как позже рассказала полиции сама потерпевшая, под влиянием злоумышленников она оформила три кредитные карты и несколько займов. За все время женщина отправила аферистам более трех миллионов.

По словам горожанки, ей позвонили лжесотрудники банка и заявили, что с ее счета якобы списываются накопления неизвестными лицами. Чтобы сберечь деньги, преступники посоветовали пенсионерке оформить в одном из салонов связи кредитные карты на общую сумму более 360 тысяч и перевести все на «сохранные ячейки».

На следующий день, следуя инструкции, потерпевшая оформила в одном из банков кредит на сумму 199000 рублей и сразу его обналичила. На вопрос оператора о цели кредита женщина ответила, что деньги ей нужны на личные нужды. Сразу после получения наличных она отправилась к банкомату и перевела почти всю сумму мошенникам.

Еще сутки спустя она повторила весь процесс в очередном банке, а полученные по кредитной карте 200 000 21 транзакцией перечислила злоумышленникам на разные абонентские номера.

Удовлетворив ее заявку в одном из банков потерпевшей был так же выдан кредит на сумму почти 1715000 рублей. В ходе работы менеджер выдала ей несколько памяток по профилактике мошенничеств, уточнила цели кредитования, но сругутянка ответила, что деньги ей нужны на лечение. В течение нескольких дней женщина переводила эти деньги преступникам. А когда они закончились, она оформила микрозайм на 500000 под залог автомобиля, и также все деньги отправила аферистам.

«Общая сумма ущерба составила 3 362 230 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признака состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.