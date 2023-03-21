В Сургутском районе поймали воровку, разъезжающую на угнанном авто

Жительница Сургутского района угнала авто и украла вещи у своего собутыльника. Злоумышленницу поймали сотрудники ГАИ.

Как рассказала сама женщина, она распивала горячительные напитки со своим знакомым. Потерпевший заснул, тогда югорчанка решила идти ва-банк: присвоила себе чужие сотовый телефон, куртку и кроссовки, а также угнала ВАЗ 2114.

«В настоящее время в отношении нее возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража» и ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.