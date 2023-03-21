Снежные завалы и автомобили могут оставить Сургут без электричества

Жители Сургута могут остаться без электричества из-за неправильно припаркованных автомобилей и снежных завалов во дворах дома. Об этом предупредили в компании «Сургутские городские электрические сети» (СГЭС).

«В этом году зафиксировано уже несколько случаев, когда управляющие компании складируют снег вблизи энергообъектов. Это не только нарушает технику безопасности и грозит затопить электроустановку, но и в случае аварийного отключения блокирует доступ к ней и препятствует оперативной работе энергетиков. Аналогичная ситуация обстоит и с автолюбителями. Несмотря на предупредительные таблички на фасадах энергообъектов, зачастую жители смело паркуют автомобили по периметру энергообъектов, что значительно затрудняет очистку крыш от снега и наледи, ограничивает вход на объект», - говорится в группе компании в ВК.

Энергетики просят сургутян сообщать о скоплениях снега на крышах или вблизи энергоустановок по по телефону Центральной диспетчерской службы СГЭС +7(3462)32-35-35. Это поможет специалистам оперативно принять меры в случае подтопления. Сообщить о снежных завалах вблизи энергообъектов можно также в группах «Сургутских городских электрических сетей» в Телеграме и в ВК.