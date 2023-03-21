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Сургутянин стал вторым в экстремальных гонках на автомобилях

Команда из Сургута стала лидером чемпионата по автомобильному спорту Icebattle

Сургутянин стал вторым в экстремальных гонках на автомобилях
Фото: телеграм-канал администрации Сургута

В Сургуте прошел финальный этап открытого чемпионата по автомобильному спорту Icebattle. Свое мастерство продемонстрировали 39 любителей экстремальной езды из Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Омска, Тюмени и Челябинска, сообщили в пресс-службе администрации города.

«По итогам соревнований первое место занял Михаил Квачадзе из Челябинска. Александру Николаеву из Сургута присудили второе место. Алексей Гриб из Лангепаса завоевал третье место. Победителем квалификации стала Лолита Садриева из Сургута. В командном зачете лидером стала команда «Табудрифт» из Сургута», - говорится в сообщении.

Организатором выступил автоспортивный клуб «Табу». С момента основания команда клуба провела более 50 мероприятий, в которых приняли участие около 250 спортсменов.


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Сегодня в 11:10, просмотров: 46, комментариев: 0
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