Сургутские хирурги достали у девушки из живота кусок стекла

Сургутянка три дня ходила с куском стекла в животе, а дискомфорт списывала на побочное действие диеты. Только после обследования врачи выявили инородное тело линейной формы, расположенное в сальниковой сумке.

«В экстренном порядке было выполнено оперативное вмешательство, – рассказал временно исполняющий обязанности заведующего хирургическим отделением №2 Сургутской городской клинической больницы Шариф Асутаев. – В ходе диагностической лапароскопии мы обнаружили осколок стекла, который прорезал стенку желудка и застрял в ткани поджелудочной железы. Так как пациентка обратилась за помощью не сразу, успел сформироваться абсцесс в сальниковой сумке, которую мы вскрыли, провели удаление инородного тела и дренирование полости абсцесса. Операция выполнялась под эндовизуализацией и заняла более 1 часа».

После операции пациентке была назначена консервативная терапия, лечебная диета с постепенным расширением объема питания по мере восстановления функций желудочно-кишечного тракта. Послеоперационный период протекал без осложнений. В удовлетворительном состоянии женщина была выписана и направлена под наблюдение в поликлинику по месту жительства.