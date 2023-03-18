Новые автомобили скорой помощи получит Сургутский район

Девять новых автомобилей скорой помощи поступили в Югру, четыре из них поступят в Сургутский район, сообщили в администрации муниципалитета.

«Сейчас они находятся в Сургуте и в ближайшее время переедут в три больницы района: два автомобиля в Сургутскую районную поликлинику, по одной машине в Федоровскую и Лянторскую районные больницы», — прокомментировал начальник отдела реализации социальных инициатив Александр Матросов, отметив, что автомобили оснащены необходимым оборудованием – дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких, комплексами подачи медицинских газов, кислородными ингаляторами, пульсоксиметрами, глюкометрами, небулайзерами и другим медицинским оборудованием согласно стандарту оснащения.