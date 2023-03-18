В Сургуте прошел демонстрационный ЕГЭ для родителей

Сургутские родители сами сели за парты и написали ЕГЭ по русскому языку накануне, 17 марта. Демонстрационный экзамен прошел в рамках «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» — на мероприятие пригласили родителей 11-классников, а также тех, кто ЕГЭ сдавал в недавнем прошлом — студентов городских вузов.

В департаменте образования администрации горда подчеркивают, что такие акции помогают повышать уровень доверия родителей: проходя через испытания сами, они изнутри видят процедуру проведения экзамена, включая жесткие меры контроля.

«Каждый из родителей волнуется, наверное, даже в большей степени, чем сам ребенок, сам выпускник, сдавая экзамен, поэтому наша задача — познакомить с процедурой, что она из себя представляет», — прокомментировала директор департамента Ирина Замятина.

Экзамен для родителей устраивают в Сургуте уже в седьмой раз. Настоящий, не демонстрационный ЕГЭ по русскому языку в этом году будут сдавать порядка 2,5 тысячи выпускников.