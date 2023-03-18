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​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной

Продолжение проспекта Комсомольский в Сургуте откроют в апреле

​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной
Фото: maps.yandex.ru

Проспект Комсомольский в Сургуте станет длиннее: новый участок откроют уже к апрелю этого года, заявили в компании «Сибпромстрой», работавшей на нем по концессионном соглашению.

Речь идет об отрезке дороги, который подводит проспект к парку «За Саймой». По словам представителей застройщика, это будет четырехполосная дорога длиной порядка 400 метров.

Отметим, что это первая дорога в округе, которая построена по концессии: в течение пяти лет «Сибпромстроой» будет обслуживать этот участок, в то время как администрация города будет планомерно расплачиваться за проделанную работу.


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Сегодня в 09:56, просмотров: 39, комментариев: 0
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