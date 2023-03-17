Главный приз «Учитель года ХМАО» присужден педагогу из Сургута

Учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы № 45 города Сургута Алексей Никитин стал победителем конкурса «Педагог Югры».

«Педагог должен быть креативным, отвечать тем запросам, которые ставит перед ним государство, он должен любить свою профессию, любить детей и ответственно подходить к своей миссии», — рассказал Никитин.

За звание лучшего учителя боролись 87 педагогов из 22 муниципальных образований Югры. Традиционно представители Сургута показывают высокие результаты и становятся победителями в разных номинациях.Семь педагогов заняли призовые места на ежегодном региональном конкурсе профмастерства, четверо из них стали первыми в своих номинациях.