В ХМАО молодой вор пришел к соседу за солью, а ушел с бензопилой

В Сургутском районе 22-летний парень зашел к соседям за солью. Хозяин квартиры спал и не услышал незваного гостя, но югорчанин не растерялся и украл у него бензопилу.

Подозреваемый был установлен и задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции. Злоумышленник пояснил, что планировал продать инструмент, но не успел. Похищенное изъято.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В порядке ст.91 УПК РФ фигурант был задержан и помещен в изолятор временного содержания», – сообщили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.