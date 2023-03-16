Аэропорт Сургута оплатит ремонт гостиницы «Полет»

Аэропорт Сургута потратит девять с половиной миллионов рублей на проект реконструкции своей привокзальной гостиницы «Полет». Информация доступна на портале госзакупок.

«Планируется реконструкция здания гостиницы «Полет». Уже должны были найти контрагента для проведения проектно-изыскательских работ», — сообщили URA.RUв пресс-службе аэропорта.

На сайте госзакупок уже появилась заявка на поиск подрядчика для проведения проектно-изыскательных работ. Планируется воспользоваться услугами конкретного поставщика. О том, как изменится объект после реконструкции, данных нет.