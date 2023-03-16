Стало известно, как часто сургутяне пользуются услугой партнерских родов

В Сургуте растет популярность партнерских родов. Как сообщает департамент здравоохранения Югры, с начала года в окружном Центре охраны материнства и детства зарегистрировано 90 таких случаев. В прошлом году «рожали вместе» 262 пары.

Отмечается, что к женщине в зал пускают не только супруга, а также близких родственников – например, мать или сестру. Для того, чтобы принять участие в партнерских родах, необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, а также ПЦР-тест и флюорографию.

Всего в Сургуте за два месяца 2023 года родилось 1355 детей.