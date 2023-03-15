Сургут стал местом проведения масштабных соревнований среди мотоциклистов

Юбилейный сезон масштабных соревнований по мотокроссу прошел на специальной трассе в Сургуте. Соревнования приурочены к 25-летнему юбилею со дня основания Центра специальной подготовки «Сибирский легион». Приняли участие 70 мотоциклистов из пяти регионов России. Помимо Югры приехали спортсмены из Ямала, Свердловской, Тюменской и из Нижегородской областей. Об этом стало известно от «СургутИнформТВ».

Спортсмены отмечают, что уровень соревнований и соперничества высокий. Привычное дело — езда на мотоцикле, осложняется погодными условиями, конкуренцией и сложностью самой трассы.

«Ну трасса, так скажу, сейчас не самая легкая, потому что она выходит с кочки на торможениях. Ну и боковой ветер — это опасно, потому что может снести и будет… больно», — обратил внимание участник сургутской команды «Экстрим» Михаил Демидов.

Мотоциклисты соревновались как в личном, так и в командном зачетах. В Первенстве победителями стали спортсмены из Нового Уренгоя, а в Чемпионате победу заполучила команда из Ноябрьска. «Сибирский легион» уступил гостям, занял третье место и в том, и в другом соперничествах. Победители и призеры получили памятные грамоты и кубки.