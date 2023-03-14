Житель Тулы оформлял на граждан микрозаймы и оказался задержан оперативниками Сургутского района

Аферист оформил на жителя Лянтора микрозайм, но мужчина обратился в дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району по факту мошенничества. Он рассказал полицейским, что ему поступил звонок из микрофинансовой организации, и сотрудник сообщил о некой задолженности в размере девяти тысяч рублей. Вскоре выяснилось: мошенник в поиске легких денег приобретал персональные данные граждан в интернете, и, используя их, оформлял микрозаймы.

Подозреваемым оказался 25-летний житель Тулы. Получив необходимую информацию, сотрудники уголовного розыска незамедлительно выехали в служебную командировку. Стражи порядка задержали подозреваемого.

«В ходе оперативных мероприятий была установлена причастность данного гражданина к совершению еще трех фактов аналогичных преступлений. Злоумышленник оформил займы на двух жителей Читы, а также на жителя Петрозаводска, который даже и не знал, что на его имя оформлен кредитный продукт в размере 15 тысяч рублей», – сообщили в ОМВД России по Сургутскому району.

Так, мошенник из Тулы смог обогатиться на сумму более 50 тысяч рублей, которые тратил на развлечения. В настоящее время на него возбуждено уголовное дело.