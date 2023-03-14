Энергетики восстановливают подачу жлектричества в двух дачных кооперативах Сургута

Некоторые дома в дачных кооперативах «Авиатор-34» и «Крылья Сургута» остались без света. Инцидент произошел рано утром 14 марта. Причиной стало аварийное отключение воздушной линии.

В течение 20 минут энергетики определили место повреждения и приступили к ремонтным работам. В восстановлении электроснабжения задействованы три оперативно-ремонтные бригады и спецтехника «СГЭС».

«При осмотре оборудования было обнаружено повреждение концевой кабельной муфты на опоре № 23. На полное восстановление электроснабжения понадобится несколько часов. По окончании ремонтных работ специалисты «СГЭС» проведут испытания КВЛ электротехнической лабораторией и подадут напряжение всем потребителям по штатной схеме, – прокомментировал главный инженер ООО «СГЭС» Андрей Голубков.