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Более семи тысяч юных сургутян сядут за парты в 2023 году

В этом году планируется распределение более семи тысяч детей в первые классы школ Сургута

Более семи тысяч юных сургутян сядут за парты в 2023 году
Фото: siapress.ru

В 2023 году ожидается рекордное количество детей, идущих в первый класс. Планируется распределение более семи тысяч первоклассников в учебные заведения. Однако существует две волны зачисления малышей, а также значительно упрощен вариант подачи заявления в школы, сообщает директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

29 марта в восемь часов утра начинается прием заявления о зачислении первоклассников в школы Сургута первой волной, которая завершается 30 июня. Первая волна только для семей, зарегистрированных по месту проживания или пребывания, если же регистрация места проживания отсутствует, то подача заявления происходить второй волной с 6 июля до 5 сентября. Проще всего подать заявление можно на портале Госуслуг, но существует и возможность традиционно определить ребенка в школу через само образовательное учреждение.

«Ежегодно в обязательном порядке за конкретным образовательным учреждением закрепляется жилой микрорайон, в котором проживают будущие потенциальные первоклассники. Мы сохранили практику, когда за гимназиями, лицеями и школами с углубленным изучением отдельных предметов закрепляются все микрорайоны города», – отмечает директор департамента.

Ознакомится с тем, какой конкретно адрес закреплен за образовательным учреждением, можно изучив постановление, которое размещено на сайте администрации Сургута, на сайте департамента образования и в каждой образовательной организации.

Существуют льготные категории детей на первоочередное право поступления в школу. Первыми зачислят детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, инвалидов и тех, чьи братья и сестры уже являются учениками данного образовательного учреждения. Вся дополнительная информация для подробного ознакомления имеется на сайтах школ города.

«На сегодня формируются места для первоклассников, исходя из возможностей образовательной организации. Образовательная организация может отказать о зачислении только при отсутствии свободных мест. В этом случае родители могут позвонить непосредственно в департамент образования по горячей линии и узнать конкретно о вакантных местах. Это проводится для того, чтобы ребенок попал в максимально близлежащую школу по микрорайону его проживания», – уточнила Ирина Замятина.

Стоит отметить, что ранее наибольшее количество детей Сургута зачислилось в 9 школу, это обусловлено ее расположением на карте города. В следствие чего открывалось 30 первых классов. В этом же году школа не может себе позволить вмещать такое количество учеников.


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