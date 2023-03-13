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Сургутяне смогут оставлять жалобы на содержание дорог через специальный портал

В Сургуте создают сервис для жалоб на некачественное содержание дорожной сети

Сургутяне смогут оставлять жалобы на содержание дорог через специальный портал
Фото: siapress.ru

Сургутяне смогут оперативно жаловаться на проблемы по содержанию дорожной сети. Об этом сообщил главный специалист отдела по организации транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства Микаил Магомедов.

«Людям достаточно будет пройти на портал, зарегистрироваться и оставить обращение с фотографией и геопозицией. Обращение будет направлено в администрацию города для отработки, после этого горожане должны получить обратную связь. Скорость исправления нарушения будет согласован с регламентом», – пояснил Магомедов.

До этого момента жители города могут следить за работой снегоуборочной техники на интерактивной карте. С помощью сервиса сургутяне видят режим работы спецмашин, историю их передвижения, работу по вывозу снега.


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Сегодня в 17:21, просмотров: 90, комментариев: 0
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