В Сургуте выросло число пациентов с травмами из-за гололеда

В Сургуте выросло число пациентов, получивших травмы из-за гололеда. Об этом «Вестнику» сообщили в пресс-службе городской травматологической больницы.

«За два выходных дня увеличилось количество обращений с травмами. Рост медики связывают с погодными условиями», - рассказали в больнице.

На одного из пациентов с крыши здания упала глыба льда, еще один пострадал от схода снега с крыши. Оба пострадавших проходят амбулаторное лечение.

Всего за минувшие выходные в травматологическую больницу обратились более 80 горожан. Из них 54 человека получили переломы. У других пациентов - растяжения и ушибы.